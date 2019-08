कश्मीर 'छोड़ने' की एडवाइजरी के बाद एयर इंडिया ने घटाया किराया, अब इतना ही चुकाना होगा

केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से सैलानियों के लौटने को लेकर जारी एडवाइजरी के बीच एयर इंडिया ने 15 अगस्त तक अपनी सभी फ्लाइटों का किराया फिक्स कर दिया है.एयर इंडिया ने एक ट्वीट कर कहा कि हम 15 अगस्त तक दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली अपनी फ्लाइट का किराया फिक्स कर रहे हैं. 15 अगस्त तक हम सभी को इसी रेट पर टिकट उपलब्ध करा रहे हैं. बता दें कि एयर इंडिया के ट्वीट में श्रीनगर से दिल्ली का किराया 6715 और दिल्ली से श्रीनगर का किराया 6899 रुपये तय किया गया है. हालांकि,एयर इंडिया ने पहले ट्वीट कर कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए हम अपने किराये को 9500 रुपये पर फिक्स कर रहे हैं. हमारी सभी फ्लाइट्स का किराया इतना ही रहेगा.

#flyAI: #update#airindia further reduces fare at Rs 6715 srinagar to del and at Rs 6899 Delhi to srinagar till 15th aug (date included).