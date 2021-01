एक शख्‍स जिसने खुद को गौरीशंकर दास बताया, ने नवजात शिशु का फोटो पोस्‍ट किया है. कंबल में लिपटा यह नवजात बच्‍च्‍ी एयरपोर्ट के फ्लोर पर लेटी है. गौरीशंकर के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगेज में से बेटी का स्‍ट्रालर निकालने की इजाजत नहीं दी है. उन्‍होंने ट्वीट में लिखा, 'डियर अरविंद केजरीवाल, मैं अपनी साढ़े चार माह की बेटी के साथ लंदन से पहुंची फ्लाइट 112 का यात्री हूं. आपने हम सबकों बंद कर दिया था. कम से कम बच्‍चों पर तो रहम करो. मेरी बेटी के लिए खाना नहीं हैं, उन्‍होंने मुझे स्‍ट्रालर निकालने नहीं दिया गया. आखिर लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं.' उन्‍होंने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है.

Dear @ArvindKejriwal, I am one of the passenger of flight AI112 from London with my 4.5 months old daughter. You locked everyone of us. At least bacche pe to rahem karte. There is no food for my daughter & they didn't let me get my stroller. How cruel you guys are? @HardeepSPuripic.twitter.com/bX6oGvklWs