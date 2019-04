एयर इंडिया का सर्वर डाउन, भारत समेत दुनिया भर में हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे, उड़ानें प्रभावित

एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने की वजह से भारत के साथ-साथ विदेशों में भी एयर इंडिया की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं. एयर इंडिया विमान का सर्वर डाउन होने से शनिवार को यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने की वजह से एयर इंडिया की घरेलू उड़ान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित बताईं जा रही हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के साथ-साथ देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं. सर्वर डाउन होने की वजह से न तो चेक इन हो पा रहा है और न ही यात्री बोर्डिंग पास निकाल पा रहे हैं. दरअसल, एयरलाइन का SITA सर्वर भारत समेत विदेशों में तड़के 3.30 बजे से डाउन है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि 'SITA सर्वर डाउन है. जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है. हमारी तकनीकी टीम काम कर रही है और जल्द ही सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा. असुविधा के लिए हमें खेद है.

