बड़गाम में में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, मौके से दो शव हुए बरामद

भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनाव के चरम पर पहुंच चुके हैं. जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक हेलिकॉप्टर के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है. जानकारी के विमान खेत में जाकर गिरा जहां इसमें आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी. विमान के क्रैश होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. विमान से दो शवों को निकाला गया है. आशंका जताई जा रही है कि यह दोनों शव पायलटों के हैं. इस विमान ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान अचानक से नीचे की ओर आने लगा. थोड़ी देर में जोरदा आवाज आई और विमान से आग की लपटें निकलनें लगीं.

#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW — ANI (@ANI) February 27, 2019

एसएसपी बड़गाम ने बताया कि आईएएफ की तकनीकी टीम कुछ ही देर में पहुंच रही है. वह विमान के क्रैश होने का कारणों का पता लगा रही है. हमें दो शव बरामद हुए हैं.

SSP Budgam on military aircraft crash: IAF's technical team will arrive and ascertain facts. Till now, we have found two bodies. pic.twitter.com/vk8K5c3Cbn — ANI (@ANI) February 27, 2019

जो विमान क्रैश हुआ है, वह आईएफ मिग 17 ट्रांस्पोर्ट चॉपर है.