बंगाल: BJP सांसद स्वप्न दासगुप्ता को छात्रों ने 6 घंटे तक कमरे में रखा कैद

भाजपा सांसद स्वप्न दासगुप्ता, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती और कई अन्य लोग बुधवार को छह घंटे तक विश्वविद्यालय के एक भवन के भीतर बंद रहे, जिसके बाहर वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले सैंकड़ों छात्र धरने पर बैठे हुए थे. छात्रों का आरोप है कि राजनीतिक नेता समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न कर रहे हैं. विश्वविद्यालय सूत्रों ने बताया छात्रों का धरना खत्म होने के बाद रात करीब दस बजे वे दोनों बाहर आए. दासगुप्ता को विश्वविद्यालय के शांतिनिकेतन के लिपिका सभागार में व्याख्यान श्रृंखला के तहत ''सीएए 2019 समझ और व्याख्या'' पर बोलना था.

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद, समारोह को विश्वभारती के सामाजिक कार्य विभाग के एक अन्य सभागार में स्थानांतरित कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा, व्याख्यान शुरू होने के लगभग 45 मिनट बाद, आंदोलनकारी छात्र विभाग में पहुंचे, नारेबाजी की और कार्यक्रम को बाधित कर दिया गया. छात्रों को तितर-बितर करने के कुछ ही देर बाद दासगुप्ता के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, ''विश्व भारती में बिना किसी टकराव के नाटकबाजी का अंत. टकराव चाहने वाले कुछ प्रदर्शनकारी हताश थे.''

Drama ends in Vishwa Bharati without the confrontation that some protesters desperately wanted