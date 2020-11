किसान आंदोलन पर सियासत, अकाली दल के मुखिया ने खट्टर पर लगाया किसानों की "छवि खराब" करने का आरोप

बादल ने कहा, "शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की कड़ी निंदा करता है, जिसमें उन्होंने कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी बताया है. यह किसानों और उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है."

कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानी (Khalistan) तत्वों के शामिल होने के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को मीडिया से बात की.

SAD strongly condemns Haryana CM @mlkhattar's statement terming our peasants who are agitating against the #AntiFarmerLaws as Khalistanis. This is a conspiracy to defame the farmers & their agitation to pave the way for its repression with brutal force.#FarmerProtest