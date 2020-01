अकाली दल का कांग्रेस को चैलेंज- दिल्ली में कमल नाथ ने की रैली तो कॉलर पकड़कर यहां से निकालेंगे

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Elections 2020) को लेकर सभी दल कमर कस चुके हैं. राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. 11 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) नई दिल्ली से नामांकन दाखिल कर चुके हैं. बीजेपी ने उनके खिलाफ सुनील यादव को उतारा है. कांग्रेस की ओर से रोमेश सभरवाल चुनावी मैदान में हैं. कांग्रेस ने बीते बुधवार 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की. लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि थरूर, अशोक गहलोत, कमल नाथ समेत कई हस्तियों के नाम हैं. कांग्रेस की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ (Kamal Nath) का नाम देख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) भड़क उठे. उन्होंने कहा कि वह किसी भी सूरत में कमल नाथ को दिल्ली में प्रचार नहीं करने देंगे.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कमल नाथ ने अगर शहर में रैली की तो उनका कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा. उन्हें किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रचार नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा, 'हम कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हैं. कमल नाथ को दिल्ली के किसी भी कोने में पब्लिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी. हम कांग्रेस को चैलेंज करते हैं कि वो कमल नाथ को रैली के दौरान मंच पर भेजने की कोशिश करके देखें, फिर हम उन्हें कॉलर पकड़कर घसीटेंगे.'

.@INCIndia dare not to do a rally with @OfficeOfKNath in Delhi



We won't allow a butcher like Kamal Nath to address the people of Delhi from any stage

कांग्रेस में है हिम्मत तो कमल नाथ को दिल्ली की किसी स्टेज में खड़ा कर के दिखाये!@TimesNow@republic@ABPNews@ANI@thetribunechdpic.twitter.com/pGDHmi3ebI