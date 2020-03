अखिलेश यादव ने भी PM मोदी को दी सलाह- 'सोशल मीडिया ही नहीं... साहब छोड़ने के लिए तो और भी बहुत कुछ है जैसे...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार शाम एक ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया कि वह इस रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने का विचार कर रहे हैं. पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर Tweet पर बाढ़ आ गई. #NoSir, #NarendraModi, #ModiJi ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी रिएक्शन आने शूरू होने गए. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए पीएम मोदी को 'सोशल मीडिया की जगह नफरत छोड़ने' की सलाह तक डे डाली. तो वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी ट्वीट कर तंज कसते हुए सोशल मीडिया के साथ-साथ पीएम मोदी (PM Modi) को कुछ और चीजें भी छोड़ने की सलाह दे दी.





सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, 'सामाजिक संवाद के रास्ते बंद करने की सोचना अच्छी नहीं है बात... छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ सार्थक है साहब... जैसे सत्ता का मोह-लगाव, विद्वेष की राजनीति का ख़्याल, मन-मर्ज़ी की बात, चुनिंदा मीडिया से करवाना मनचाहे सवाल और विश्व विहार... कृपया इन विचारणीय बिंदुओं पर भी करें विचार!

This Sunday, thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Will keep you all posted.



इससे पहले PM मोदी ने ट्वीट किया था, 'इस रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ने की सोच रहा हूं. आप सभी को आगे जानकारी दूंगा.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं. ट्विटर पर पीएम मोदी के 53.3 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 73.2 मिलियन फॉलोअर हैं.



Respected Modi ji,



Earnestly wish you would give this advise to the concerted army of trolls, who abuse-intimidate-badger-threaten others every second in you name!



Sincere Regards,

Citizens of India. https://t.co/hGtf64Fyf9