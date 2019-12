जामिया के समर्थन में उतरे AMU के छात्रों की पुलिस से झड़प, यूनिवर्सिटी 5 जनवरी तक बंद, इंटरनेट पर लगाई गई रोक

बीते रविवार जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Milia Islamia) के छात्र और दिल्ली (Delhi Protest) पुलिस आमने-सामने थे. वजह थी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का विरोध. पुलिस पर पथराव, आगजनी और लाठीचार्ज जैसी खबरों से दिल्ली थर्रा उठी. जामिया नगर से लगे सराय जुलैना के पास डीटीसी की तीन बसों को आग के हवाले कर दिया गया. जामिया के छात्रों के साथ बदसलूकी को लेकर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में भी बवाल शुरू हो गया. यूपी पुलिस का आरोप है कि छात्रों ने उनपर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. फिलहाल एहतियातन यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है. अलीगढ़, सहारनपुर और मेरठ में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद तब बढ़ गया, जब छात्रों ने जामिया के छात्रों के लिए कैंपस में मार्च निकाला. छात्र परिसर से बाहर जाना चाहते थे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि इसके बाद छात्रों का पुलिस के साथ विवाद बढ़ा और पथराव और लाठीचार्ज में 20 छात्र और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. रविवार देर रात यूनिवर्सिटी में 'एंटी-रॉयट व्हीकल' भी बुलाए गए.

Police appealing for order and warning the unlawful assembly. Some policemen received injuries in stone pelting. To control the situation, police had to resort to tear gas munitions.

Situation is under control.@ndtv@News18UP@ANINewsUP@htTweets#AligarhMuslimUniversitypic.twitter.com/2BQDARAfm2