Gmail, YouTube समेत गूगल की तमाम सेवाएं फिर शुरू, दुनिया भर में करीब एक घंटे तक यूजर्स रहे परेशान

इससे पहले दुनिया में ईमेल की सबसे लोकप्रिय सेवा जीमेल (Gmail) ठप पड़ गई. जीमेल के अलावा गूगल का यूट्यूब (YouTube)और अन्य सेवाएं भी काम नहीं कर रही थीं. गूगल (Google)की मैसेजिंग सर्विस हैंगआउट भी ऑफलाइन दिखाई दे रही थी. इससे दुनिया भर में लाखों यूजर्स ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी परेशानी बयां की.

यूजर्स ने कहा कि वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब, गूगल ड्राइव भी काम नहीं कर रही, कुछ भी शेयर नहीं हो रहा. दुनिया भर में करोड़ों लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल निजी और कारोबारी कामकाज के लिए करते हैं. गूगल प्ले स्टोर, शेयर डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट भी काम नहीं कर रही थी. हालांकि गूगल सर्च (Google) काम कर रहा था. गूगल (Google Search) ने इस समस्या पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी . ऐसे में पता नहीं लग पा रहा है कि यह कोई तकनीकी समस्या है कि किसी प्रकार का साइबर अटैक (Cyber attack) . गूगल की जीमेल, यूट्यूब (YouTube) जैसी सेवाएं ठप होने की खबरें जैसे ही सामने आईं, वैसे ही सोशल मीडिया पर #googledown ट्रेंड करने लगा. यूजर्स ने बेहद मनोरंजक मीम और ट्वीट के जरिये अपनी बात रखी.

Trying to google why google is down #YouTubeDOWN#GoogleDownpic.twitter.com/Z9acIapoDb