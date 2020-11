दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर लगाई गई पाबंदी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राजधानी के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विभिन्न डीएम के साथ अहम बैठक की.

सीएम ने ट्वीट कर बताया कि त्योहारों के सीजन और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए दिल्ली सरकार ने 5 अहम कदम उठाए हैं.

Reviewed corona situation in Del n preparedness wid Chief Secy, Health officials and all DMs. Corona cases hv increased due to festival season n pollution. It was decided to 1. Ban crackers in Del 2. Ramp up medical infra, Oxy n ICU beds are being increased in Del govt hospis

सीएम केजरीवाल ने अपने पहले ट्वीट में दो फैसलों के बारे में जानकारी दी. जिनमें पटाखों पर बैन और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाना और मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर करना शामिल हैं.

केजरीवाल ने अगले ट्वीट में बैठक में लिए गए तीसरे निर्णय के बारे में लिखा, 'दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाए जाने के मामले में स्टे लगा दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में कल अपील दाखिल करेंगे. हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोक हटा देगा.

3. Del HC has stayed our order to increase ICU beds in pvt hospitals. Filed appeal in SC yesterday. We hope SC will lift the stay keeping in view the critical situation



4. Targetted testing



5. All steps shud be taken to ensure that fatality rate does not increase