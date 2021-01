भारतीय महिला पायलटों ने रचा इतिहास, 16,000 किमी के सबसे लंबे रूट पर नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरकर देश लौटीं

एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरी और सोमवार को तड़के डेढ़ बजे के आसपास बेंगलुरु के कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची. इस फ्लाइट ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरते हुए लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की.

इस फ्लाइट के लैंड करने के बाद एयर इंडिया ने महिला पायलटों को यह इतिहास रचने की बधाई दी और उनका स्वागत किया. कैप्टन ज़ोया अग्रवाल के नेतृत्व में इस फ्लाइट के क्रू में कैप्टन पापागिरी तन्मई, कैप्टन आकांक्षा और कैप्टन शिवानी शामिल थीं. एयर इंडिया ने फ्लाइट AI176 में उड़ान भरने वाले यात्रियों को भी इस घटना का साक्षी बनने को लेकर बधाई दी.

#FlyAI : Welcome Home Capt Zoya Agarwal, Capt Papagiri Thanmei, Capt Akanksha & Capt Shivani after completing a landmark journey with touchdown @BLRAirport . Kudos for making Air India proud. We also congratulate passengers of AI176 for being part of this historic moment. pic.twitter.com/UFUjvvG01h

यात्रा पूरी होने के बाद कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि 'आज हमने नॉर्थ पोल के ऊपर बस उड़ान भरकर ही नहीं इतिहास नहीं रचा है, बल्कि ऐसा एक महिला पायलटों के क्रू ने किया है. हम इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं. इस रूट से हमने 10 टन ईंधन बचाया है.'

Today, we created world history by not only flying over the North Pole but also by having all women pilots who successfully did it. We are extremely happy and proud to be part of it. This route has saved 10 tonnes of fuel: Captain Zoya Aggarwal at Bengaluru airport https://t.co/wRyNNKC4GJpic.twitter.com/q8jZgB6HBt