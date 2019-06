पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिया एक और 'झटका', किया यह काम...

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक और 'झटका' दिया है. अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने अपनी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए आठ सलाहकार समूहों का गठन किया है, लेकिन उनमें राज्य के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को शामिल नहीं किया गया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार सिद्धू और चिकित्सकीय शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ओम प्रकाश सोनी को किसी भी समूह का हिस्सा नहीं बनाया गया है. इन समूहों में कुछ विधायक और अधिकारी शामिल हैं.

To further accelerate the pace of development in Punjab, I have ordered the setting up of 8 consultative groups to review our flagship programmes. I will personally be assessing and reviewing the programmes on Urban Renewal & Reforms as well as the Campaign against Drugs. pic.twitter.com/RgIfu8cfn0