असम: देखते-देखते ब्रह्मपुत्र नदी में समा गई स्कूल की बिल्डिंग, यहां देखें वीडियो

बारिश और बाढ़ का कहर जारी है. इसकी वजह से 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच मोरीगांव जिले से एक वीडियो सामने आया है जहां एक स्कूल की बिल्डिंग शुक्रवार को ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) में समा गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेंगागुरी क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल की एक बिल्डिंग कुछ ही सेकेंडों में पानी में बह गई. ब्रह्मपुत्र नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से हालात और भी खराब होते जा रहे हैं. असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा डिकहाउ, धनसिरी, जिया भराली, पुथिमारी और बेकी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ का कहर, 15 लाख लोग प्रभावित, कम से कम 7 लोगों की मौत

#WATCH: Building of a Primary School in Tengaguri area of Morigaon district collapsed due to the increasing water in the Brahmaputra River flowing through the region, yesterday. #Assampic.twitter.com/AYoEUydJup