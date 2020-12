अधिकारी के साथ पिछले कुछ वक्त में मतभेद हो रहे थे. अधिकारी पार्टी न छोड़ दें इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता सौगत राय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को उनसे बात करने को कहा था. हालांकि बात नहीं बनी. पिछले महीने उन्होंने कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी में अंदर बात और भी बिगड़ रही थी.

उनके बीजेपी जॉइन करने की अफवाहों को बल देते हुए बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा कि 'जिस दिन शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, मैंने कहा था कि अगर वो टीएमसी छोड़ देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और बीजेपी में उनका स्वागत करूंगा. आज उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं.'

