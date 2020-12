भारत-चीन तनातनी के बीच पूर्वी लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ, LAC से सटे रिचिन ला का किया मुआयना

पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों और तीव्र उंचाई वनाले स्थानों पर भारतीय सेना के करीब 50,000 जवान शून्य डिग्री तापमान में तैनात हैं जो युद्ध की स्थिति में तत्परता से जवाब देने को सक्षम हैं. सूत्रों के मुताबिक चीन ने भी इतनी ही संख्या में वहां सैनिक तैनात कर रखे हैं.

इस मौके पर लेह स्थित 14वीं कोर कमांड जिसे 'फायर एंड फ्यूरी' कोर के रूप में जाना जाता है, के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर सेना प्रमुख को जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि सेना प्रमुख एक दिन के लेह दौरे पर आज सुबह 8.30 बजे लद्दाख पहुंचे. उनके दौरे का मुख्य मकसद कड़ाके की ठंड के बीच इलाके में वस्तुस्थिति का जायजा लेना था.

सेना ने ट्वीट किया, "जनरल एमएम नरवाना #COAS ने रीचिन ला सहित #FireandFury Corps के आगे के क्षेत्रों का दौरा किया और LAC पर वस्तुस्थिति का मूल्यांकन किया. उन्हें #GOC #FireandFor Corps और अन्य स्थानीय कमांडरों द्वारा सेना की तैयारियों पर जानकारी दी गई."

