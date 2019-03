भारत-पाक तनाव के बीच माता-पिता से मिलने लाहौर से हिंदुस्तान आ रही महिला हुई भावुक, पति ने ऐसे किया विदा

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस ट्रेन (Samjhota Express) एक बार फिर बहाल हो गई है. सुबह साढ़े आठ बजे समझौता एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुई. इसमें लाहौर रेलवे स्टेशन पर फंसे 25 भारतीय भी शामिल हैं. आपको बता दें कि दोनों देशों में तनाव की वजह से यह सेवा कुछ दिनों से निलंबित थी. ट्रेन (Samjhota Express) बंद होने से यात्री गुरुवार से वहां फंसे थे. ट्रेन बहाल होने के बाद अब लाहौर स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पाकिस्तानी शख़्स अपनी पत्नी और बेटे को लाहौर से विदा कर रहा है और ट्रेन में बैठा रहा है. उसकी पत्नी का मायका भारत में है और वह अपने माता पिता से मिलने यहां आ रही है.

आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन (Samjhota Express) लाहौर से सोमवार और गुरुवार को चलती है. ‘रेडियो पाकिस्तान' की खबर के मुताबिक करीब 150 यात्रियों के साथ समझौता एक्सप्रेस (Samjhota Express) लाहौर से भारत के लिए रवाना हुई. समझौता एक्सप्रेस में छह शयनयान डिब्बे और एक एसी 3 टियर डिब्बा है. दोनों देशों के बीच 1971 के युद्ध को सुलझाने वाले शिमला समझौता के तहत 22 जुलाई 1976 को यह ट्रेन सेवा शुरू की गई थी.

दोनों देशों के बीच ऐसे बढ़ा तनाव :

पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तानी सरजमीं पर पल रहे जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर 1000 किलो के बम गिराए थे. इसमें काफी आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई. भारत ने करीब 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और 1000 किलो बमों की बारिश कर दी. इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी और उसने भारत के दावे को खारिज करने की कोशिश की. भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के अगले ही दिन पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे. IAF ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया.

Breaking ; #SamjothaExpress left #Lahore with Passengers to India. also bringing stranded 25 Indian passengers. Pakistan didn't send the train on last Thursday in wake of escalating tension between India and Pakistan. @IndiainPakistan@Paknewdelhipic.twitter.com/mpYTAKAxw8