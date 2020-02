ममता बनर्जी ने की राज्यपाल से मुलाकात, संबंधों पर 'जमी बर्फ पिघलने' का संकेत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. इस मुलाकात को दोनों के संबंधों में 'जमी बर्फ के पिघलने' का संकेत माना जा रहा है. राजभवन में दोनों के बीच एक घंटे तक चली इस बैठक में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या बात हुई, तत्काल इस बारे में ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि दोनों के बीच 'विभिन्न मुद्दों' पर चर्चा हुई. यह पहली बार है जब पिछले साल जुलाई में धनखड़ के पद संभालने के बाद से दोनों के बीच आमने-सामने की बात हुई है. धनखड़ ने बाद में ट्वीट किया, 'राजभवन में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक घंटे तक अत्यंत संतोषजनक बात हुई.' ममता बनर्जी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.



Had an extremely satisfying an hour long interaction with Hon'ble Chief Minister Mamata Bannerjee at Raj Bhawan ⁦@MamataOfficial⁩ pic.twitter.com/2mTEPJTaZa