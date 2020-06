'राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट', सर्वदलीय बैठक के बाद बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है और सर्वदलीय बैठक ने इस संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह संवाद भारत के सामरिक हितों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा आने पर सभी राजनीतिक पक्षों को साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ. बैठक का सर्वसम्मत संदेश था- राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है.'' गृह मंत्री ने कहा कि सभी दलों को देश की सशस्त्र सेनाओं, उनकी वीरता पर गर्व है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए उन पर पूरा भरोसा है.

The all-party meeting today was enriched by the views of various esteemed leaders. It was a manifestation of PM @narendramodi's commitment to take all political stakeholders along, when it comes to key matters involving India's strategic interests.