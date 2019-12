मैं राहुल बाबा को चैलेंज देता हूं, एक्ट में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान है तो दिखाइएं : अमित शाह

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी. अमित शाह ने आगे कहा, मैं यहां से राहुल बाबा को चैलेंज देता हूं कि इस एक्ट में एक भी जगह किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान है तो दिखाइए'. उन्होंने कहा कि मैं आज इस देश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में कहीं पर भी किसी की भी, माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है. बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक भाई आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है. शाह ने कहा, 'लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की कोई सुध नहीं ले रहा था. नरेन्द्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देने की पहल की और नागरिकता संशोधन कानून बनाया. 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि दोनों देश अपने वहां अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेंगे. लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ. वहां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित होना पड़ा.

Home Minister Amit Shah in Shimla: Congress and company are spreading rumours that this act will take away citizenship of minorities, Muslims.I challenge Rahul baba to show even one clause in the act that has provision to take away citizenship of anyone. #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/WaCStNuvQR