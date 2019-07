...जब असदुद्दीन ओवैसी से गुस्से में अमित शाह बोले- सुनने की भी आदत डालिए, ऐसे नहीं चलेगा, देखें VIDEO

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑल इंडिया ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी से गुस्से में कहा, 'सुनने की भी आदत डालिए, ओवैसी साहब. इस तरह से नहीं चलेगा.' अमित शाह ने यह टिप्पणी एनआईए संशोधन बिल पर भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह के भाषण में ओवैसी के अवरोध पैदा करने पर की है. सत्यपाल सिंह एनआईए संशोधन बिल पर सदन में अपना भाषण दे रहे थे, तभी ओवैसी ने किसी बात पर विरोध करना शुरू कर दिया. इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपनी सीट से उठे और ओवैसी से यह बात कही.

लोकसभा में सोमवार को एनआईए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक देखने को मिली. ओवैसी ने कहा कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जेहन में है तो क्या किया जा सकता है. ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक 2019' पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि हैदराबाद के एक पुलिस प्रमुख को एक नेता ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था और कहा कि वह कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी.

