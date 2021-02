वादा है कि चुनाव खत्म होते-होते ममता दीदी भी 'जय श्री राम' बोलने लगेंगी : अमित शाह

अमित शाह ने ममता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'बंगाल में जय श्री राम बोलना आपने गुनाह कर दिया. बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो पाकिस्तान में बोला जाएगा. आप ही बताएं कि क्या जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए. ममता दीदी को ये अपमान लगता है. आपको क्यों लगता है?'

उन्होंने आगे कहा, 'पूरा देश और दुनियाभर में करोड़ों लोग श्रीराम को याद करके गौरव महसूस करते हैं, लेकिन आपको ये अपमान लगता है. मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक चुनाव खत्म होंगे, ममता दीदी भी 'जय श्री राम' कहने लगेंगी.'

#WATCH | Such an environment has been created in Bengal that raising Jai Shri Ram slogans has become crime. Mamata Didi, if slogans of Jai Shri Ram are not raised here, will it be raised in Pakistan?: Union Home Minister Amit Shah in Coochbehar pic.twitter.com/FzzHMP2NUR