अगर गठबंधन की सरकार बनी तो रविवार के दिन देश छुट्टी पर चला जाएगा: अमित शाह

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2018) में एक बार फिर से 2014 का परिणाम दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है. बुधवार को कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा-सपा गठबंधन पर जमकर हमला बोला और इसे भ्रष्टाचार और अपराध का गठबंधन करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए ये गठबंधन बना है. कानपुर में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि यूपी के कार्यकर्ता की ताकत और हौसले को मैं भली प्रकार से जनता हूं. ये कार्यकर्ता भारत मां के जयकारों के साथ गठबंधन करने वालों को नीचे लाने के लिए तैयार बैठे हैं.

अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मोदी जी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रचा-प्रसार को रोकने के लिए गठबंधन बनाया जा रहा है. जो ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ हुआ है, वह गठबंधन अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थी राजनीति का गठबंधन है. उन्होंने कहा कि जातिवाद को समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है. सबका साथ, सबका विकास करने का काम भाजपा सरकार ने किया है.

गठबंधन पर चुटकी लेते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर गठबंधन सरकार बनती है तो सोमवार को बहनजी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेशजी, बुधवार को ममता जी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवेगौड़ा, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा.' आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे ले जाने वाली है.

यूपी की कानून व्यवस्था पर अमित शाह ने कहा कि आज गुंडे गले में पट्टी डालकर घूमते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो. इतना भय योगी आदित्यनाथ सरकार में गुंडों के बीच व्याप्त है. एक तरफ हम पूरी शक्ति के साथ न्यू इंडिया बनाने की दिशा में कार्य कर रहें हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं. ये जो बदलाव आज आप देख रहें है, ये आपके वोट की ताकत से बनी पूर्ण बहुमत की सरकार के कारण हो रहे हैं. यूपी में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सीएम योगी बधाई के पात्र हैं.

अमित शाह ने आगे कहा कि 2014 के चुनाव अभियान की शुरुआत कानपुर की वीर भूमि से ही हुई थी और आज भी 2019 के चुनाव के लिए बूथ अध्यक्षों का पहला सम्मेलन भी कानपुर की धरती पर हो रहा है. जिसको भी एकत्रित होना है हो जाए, भाजपा का कार्यकर्ता 50 प्रतिशत की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है.

Amit Shah: Jab vidhansabha ke chunaav the tab bhi UP ke 2 ladke ikattha aaye the.Aaj bhi gathbandhan hua hai, ye kehte hai ye ho jayega vo ho jayega, uss waqt bhi kehte the. Lekin jis waqt BJP ka karyakarta booth ke maidan mein utra, sab gathbandhan ko dhwast kar ke 325 seat laya pic.twitter.com/AWWmaj0VYw