कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले- पूर्वोत्तर पर सालों राज करने वालों ने सिर्फ भूमि पूजन किया

शाह ने कहा कि इम्फाल में आईटी सेज से पूर्वोत्तर को और लाभ होगा. आईटी सेज कनेक्टिविटी और दिमाग पर चलता है. मणिपुर के युवाओं के पास दिमाग है और मोदी जी कनेक्टिविटी दी है. पहाड़ी या घाटी कोई भी क्षेत्र हो, हम मणिपुर के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को बधाई देना चाहता हूं. यहां सरकार बने सिर्फ तीन साल हुए हैं. तीन साल के अंदर मोदी जी ने वादों को पूरा किया. मणिपुर में रुकावटें आ रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी. पिछले तीन सालों में कोई रुकावट है. बीरेन सिंह सरकार ने मणिपुर को नई पहचान दी है."

एएनआई के मुताबिक, शाह ने कहा, "कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में काफी लंबे समय तक राज किया, उन्होंने उग्रवादी संगठनों के साथ बातचीत नहीं की. लोग मर रहे थे और विकास बाधित हो रहा था. विकास के नाम पर, कांग्रेस ने सिर्फ भूमि पूजन किया लेकिन हमने परियोजनाओं का उद्घाटन किया."

For a long time, Congress ruled in Northeast but did nothing, they didn't talk to extremist groups. People were dying & development was hindered. In the name of development, they only performed 'bhumi pujan' but we inaugurated those projects: Union Home Minister Amit Shah