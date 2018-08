BJP अध्यक्ष अमित शाह बोले- जरूर जाऊंगा पश्चिम बंगाल, 'गिरफ्तार करना है तो करें'

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष कोलकाता में रैली को भी संबोधित करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें इजाजत मिले या न मिले वह पश्चिम बंगाल जरूर जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को 'मुझे गिरफ्तार करवाना है तो वह करवा सकती हैं'. हालांकि इस बीच NDTV से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'अमित शाह को जहां जाना है वह जा सकते हैं, किसने उन्हें रोका है.' इन सबके बीच कोलकाता पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की 11 अगस्त को प्रस्तावित रैली को मंजूरी दे दी. चार साल पहले भी कोलकाता के नागरिक निकाय ने अमित शाह की रैली की इजाजत नहीं दी थी. इसके बाद बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से अनुमति मिलने के बाद नवंबर 2014 में रैली का आयोजन किया गया था.यह भी पढ़ें : NRC पर ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चेतावनी, 'देश में छिड़ जाएगा गृह युद्ध ', अमित शाह ने दिया यह जवाब...

Some unwarranted speculation in social media about denial of permission to a political party on 11 August has come to our notice.

It is to clarify that on request permission for meeting has already been granted.