'Surender Modi' पर अमित शाह की राहुल गांधी को खरी-खरी- "पाकिस्तान-चीन को खुशी हो इस तरह के बयान ठीक नहीं"

गृहमंत्री शाह ने कहा कि हम भारत के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से निपटने में सक्षम हैं लेकिन यह दुख की बात है कि एक बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कोरोना संकट के समय ओछी राजनीति कर रहे हैं. यह विषय उनके और उनकी पार्टी के लिए फिर से विचार के लिए हैं. उनके हैशटैग को चीन और पाकिस्तान द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है. जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हों, सरकार स्टैंड लेकर ठीक कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के बयान किसी को नहीं देने चाहिए.

#WATCH “Parliament honi hai, charcha karni hai to aaiye, karenge. 1962 se aaj tak do-do haath ho jayein...,” HM Amit Shah on Rahul Gandhi's “Surender Modi” tweet .



