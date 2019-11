अमित शाह ने ट्वीट किया करतारपुर का वीडियो, कॉरिडोर को बताया मोदी सरकार की उपलब्धि

करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन (Kartarpur Corridor inauguration) से तीन दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया है. इस वीडियो में मोदी सरकार द्वारा सीमा पार सड़क संपर्क स्थापित करने की "उपलब्धि" पर प्रकाश डाला गया है, जो सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच प्रदान करेगा. इस दौरान उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जब करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे तब इतिहास बनेगा. यह समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा श्री गुरु नानक देव की शिक्षाओं को सर्व व्यापी बनाने के प्रति राजग सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

शाह ने ट्विटर पर कहा कि यह गलियारा श्री गुरु नानक देव के लाखों अनुयायियों के सपने को साकार करेगा. यह गलियारा पंजाब के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित दरबार साहिब से जोड़गा. उन्होंने कहा, ‘‘करतारपुर साहिब गालियारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे श्रद्धालुओं की पीढ़ियां याद रखेंगी. यह हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सर्वव्यापी बनाने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.'' गुरु नानक देव सिख पंथ के संस्थापक थे.

With opening of Kartarpur Sahib corridor, when we are marking Shri Guru Nanak Dev Ji's 550th Parkash Purab, PM @narendramodi has realised the long-cherished dream of millions.



On 9th, let's witness history being created as PM @narendramodi dedicates this corridor to the nation. pic.twitter.com/k9v2C0dTPO