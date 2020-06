दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अमित शाह ने संभाली कमान, कोविड वार्ड में CCTV लगवाने के निर्देश

अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत कोविड-19 महामारी से संकल्पबद्ध और सामूहिक रूप से लड़ रहा है और केंद्र सरकार 'हमारे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिये' कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेगी. शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल का बिना पूर्व कार्यक्रम के दौरा कर कोविड-19 (Coronavirus) से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. शाह ने कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के जरिये मानवता की सेवा में लगे डॉक्टरों और नर्सों की मनो-सामाजिक काउंसलिंग किए जाने का भी सुझाव दिया.



Under PM @NarendraModi ji's decisive leadership, India is resolutely and collectively fighting against the Covid-19 global pandemic.



PM Modi's government will leave no stone unturned to help our people in need.



Sharing some pictures of my visit to LNJP hospital in Delhi. pic.twitter.com/57U5jejl8T