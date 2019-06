अमिताभ बच्चन का Twitter अकाउंट हैक, हैकर ने लगाई इमरान खान की तस्वीर, लिखी यह बात...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. हैकरों ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के अकाउंट को हैक कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की तस्वीर लगा दी है. हैकरों ने अमिताभ बच्चन का बायो भी बदल दिया है और उसमें अब लव पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है. हालांकि अब उनका अकाउंट रिकवर कर लिया गया है. हैकरों द्वारा किए गए सभी ट्वीट भी उनके अकाउंट से हटा दिए गए हैं. गौरतलब है कि पिछले साल अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का भी ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान समर्थक तुर्की की साइबर आर्मी 'अयिल्दिज टिम' ने हैक कर लिया था. इससे पहले इसने वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर का ट्विटर खाता हैक किया था.

Yes, yes my account got hacked. Quite chuffed that they thought me interesting enough actually . All sorted out now and back to normal. Well.... As normal as it can get.

Thank you for your concern.