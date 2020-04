Coronavirus Outbreak: कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जारी लॉकडाउन (Lockdown)के बीच महाराष्‍ट्र के प्रधान सचिव (होम) अमिताभ गुप्ता को अनिवार्य अवकाश (Compulsory Leave) पर भेज दिया गया है. मुंबई के मशहूर व्‍यवसायी और डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वधावान, धीरज वधावन और उनके परिवार के 20 से अधिक सदस्‍यों को लॉकडाउन का उल्‍लंघन करके महाबलेश्वर पहुंचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है. वधावन परिवार को कोरोना वायरस के लॉकडाउन का उल्‍लंघन करने के बाद महाराष्‍ट्र के महाबलेश्‍वर स्थित उनके फॉर्महाउस से हिरासत में लिया गया था.

As per discussion with Hon. CM, Mr Amitabh Gupta, Principal Secretary (special), has been sent on compulsory leave with immediate effect, till the pending of enquiry, which will be initiated against him.#LawSameForEveryone