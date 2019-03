अमृतसर में रात को हुए धमाकों की वजह आई सामने, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए IAF कर रही थी तैयारी

पंजाब के अमृतसर (Amritsar) में बीती रात तेज धमाकों की वजह सामने आ गई है. सूत्रों ने बताया, "भारतीय वायुसेना ने गुरुवार रात को पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर के आकाश में अभ्यास किया, जिसमें बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान शामिल हुए. अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन विमानों समेत अनेक विमानों ने भाग लिया, और अमृतसर (Amritsar) सहित सीमाई जिलों में सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी...". सूत्रों का कहना है कि IAF की इस ड्रिल के पीछे मकसद यह था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र के उल्लंघन की स्थिति में उसका मुंहतोड़ जवाब दिया सके.

Sources: Indian Air Force carried out major readiness exercise last night over Punjab and Jammu in which large number of fighter aircraft participated. During the exercise, IAF jets,including frontline aircraft, flew at supersonic speeds in the border districts including Amritsar pic.twitter.com/QChQ4szjp6

आपको बता दें कि देर अमृतसर (Amritsar) और उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी थी. हालांकि यह पता नहीं चल पा रहा था कि ये धमाके आखिर किस चीज के हैं. प्रशासन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. कुछ स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि धमाके इतनी तेज थे कि उनके मकान तक हिल गए. रात को हुए धमाके चौतरफा चर्चा का विषय बन गए थे. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तानी सरजमीं पर पल रहे जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर 1000 किलो के बम गिराए थे. इसमें काफी आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई.

Sources: The reason for carrying out the combat drill was to be prepared for thwarting any misadventure by the Pakistan Air Force (PAF) to intrude into the Indian air space https://t.co/8yK62UsqRO