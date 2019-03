राजस्थान की सीमा पर नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने मार गिराया

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सटी सीमा पर शनिवार को बार फिर पाकिस्तान का ड्रोन नजर आया, जिसे भारतीय सेना ने नेस्तेनाबूद कर दिया. इससे पहले बीकानेर सीमा पर पाकिस्तान का एक ड्रोन दिखाई दिया था जिसे वायु सेना ने मार गिराया था. सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना की गतिविधियों की जासूसी करने के लिए बार-बार कैमरे लगे ड्रोन उड़ते हुए देखे जा रहे हैं.

Indian Army: One Unmanned Aerial Vehicle (UAV) intrusion in Rajasthan's Sri Ganganagar sector around 1930 hours today. The drone was engaged & brought down. pic.twitter.com/5KZM444Evf