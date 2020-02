ट्विटर पर आनंद महिंद्रा ने साझा की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के साथ वाली तस्वीर

ट्विटर के माध्यम से महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में अपने अनुभव को साझा करते हुए एक तस्वीर साझा की. 74 लाख फॉलोअर्स वाले अपने अकाउंट से बिजनेस टाइकून ने ट्वीट कर कहा, "बेशकीमती यादों वाली मेरी एल्बम के लिए. 'मार्वल (कॉमिक्स) के चरित्र वाले नहीं, बल्कि असली आयरन मैन के चरणों में." तस्वीर में उन्हें गुजरात स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के समक्ष खड़ा देखा जा सकता है.



For my album of prized memories. At the feet of the real Iron Man—not the Marvel character! pic.twitter.com/HKdDvSRgS1

कई सीरीज में उन्होंने पोस्ट किए, जिसके माध्यम से उन्होंने खुलासा किया कि वे 6वें इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करने जा रहे थे और रास्ते में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए रुके. उन्होंने कहा, "इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करने के लिए गुजरात के नर्मदा जा रहा था. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए रुक सकता हूं. आपको वहां ले जाने के लिए बनाए गए चार लेन के हाईवे को देखकर प्रभावित हुआ."

On my way to Narmada, Gujarat to address the @IndiaIdeas_IF Hope to stop by the Statue Of Unity ( @souindia )Impressed by the 4-lane highway that takes you there... pic.twitter.com/Bus17qrHKF