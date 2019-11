आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में सरकार गठन पर ली चुटकी, बोले- अंतिम वक्त तक...

महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने एक चकित करने वाले घटनाक्रम के तहत शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य के नए मुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार को नए उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी. महाराष्ट्र की इस घटना के बाद महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक उद्धरण के साथ एक वीडियो रीट्वीट किया, और चुटकी ली. महिंद्रा ने कहा कि वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा हालात को बयान कर रहा है. वीडियो में लड़के एक रेडर के साथ कबड्डी खेल रहे हैं, जो दूसरी तरफ से हैं. रेडर बीच की रेखा को छूने ही वाला था कि लड़के उसे वापस खींच लेते हैं.

Remember this video I had tweeted? Can you think of any more appropriate way to describe what just happened in Maharashtra? 🤔 https://t.co/IEnCtoyKAG

आनंद महिंद्रा ने 15 नवंबर को एक कबड्डी मैच का वीडियो ट्वीट किया था. महिंद्रा ने उस समय ट्वीट किया था, "निम्नलिखित संदेश के साथ यह वीडियो पाया - 'विपरीत परिस्थिति में भी किसी को अंतिम क्षण तक हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विफलता के सफलता में बदलने की संभावना रहती है'." अब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसके बाद महिंद्रा ने अपने पुराने ट्वीट का उद्धरण देते हुए कहा, "क्या यह वीडियो याद है, जिसे मैंने ट्वीट किया था? महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसकी व्याख्या के लिए क्या इससे अधिक उचित कोई तरीका आप सोच सकते हैं?"

