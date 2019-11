आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर छिड़ी बहस, पूछा- क्या हम सिर्फ जुगाड़ू हैं जो...

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शनिवार को एक ट्वीट में हैरानी जताते हुए कहा कि क्या भारतीय यात्रियों द्वारा हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर की जरूरत को झूठमूठ में बताया जाता है. इस सवाल के बाद से उनके फॉलोअर्स के बीच बहस छिड़ गई है. महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा, "ज्यादातर हवाईअड्डों पर केवल भारत से आने-जाने वाली फ्लाइट्स में काफी संख्या में व्हीलचेयर प्री-ऑर्डर किए गए हैं. यह जानने की कोशिश कर रहा हूं क्यों?"

Only flights to&from India at most airports have so many wheelchairs pre-ordered. Trying to figure out why. 1) Do elderly Indians travel more than others? 2) Do we have more infirm/unfit people? 3) Are we just jugaadus who order wheelchairs to get faster access through queues!? pic.twitter.com/eyIm5O4KB1

उन्होंने कहा, "1) क्या बुजुर्ग भारतीय अन्य लोगों से अधिक यात्रा करते हैं? 2) हमारे पास अधिक कमजोर/अयोग्य व्यक्ति हैं? 3) क्या हम सिर्फ जुगाड़ू हैं, जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल तेजी से पहुंचने के लिए करते हैं."

Those who think 3 is the easy answer, should consider the below reasons:



- For many parents who travel in international flights, it is their first flight in thier life.



- They come from very meager background and could be from villages.



- They don't know English