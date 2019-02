आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 22 फरवरी को होगी

प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संपर्क और भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप झेल रहे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को टल गई. बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 फरवरी को करेगा.

अदालत ने आनंद तेलतुंबड़े को 14 और 18 फरवरी को मुख्य जांच अधिकारी के सामने जांच के लिए मौजूद रहने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा है कि 22 फरवरी तक पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को हिरासत में नहीं रख सकती और अगर पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार भी करती है तो उसे फौरन जमानत देनी पड़ेगी.

Bombay High Court says, "In case Anand Teltumbde is arrested by Pune Police, he should be released on the bond of Rs 1 lakh with one or more surety." Also, he has to appear before Pune Police on 14&18 Feb for investigation. https://t.co/9UQ9JIcgjz