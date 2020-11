कश्मीरी युवा की शानदार पहल, 'आओ उन्हें याद करें' पॉडकास्ट से ऐसे मचाया धमाल

सादत का मकसद युवाओं को कश्मीरी संस्कृति की ओर आकर्षित करने के लिए कश्मीरी भाषा और सूफीवाद पर एक पॉडकास्ट चलाना है. इस पॉडकास्ट के तहत सादत अपनी लिखी हुई कश्मीरी और उर्दू भाषा में कविता पोस्ट करते हैं. मेडिकल के छात्र सादत मोहिउद्दीन भट ने कहा, "मैं सभी को कश्मीरी भाषा और कश्मीरी सूफी कविता सुनाना चाहता हूं. कुछ श्रोता अमेरिका, जर्मनी और स्पेन में भी सुनना चाहते हैं."

I have started a podcast 'Aao unhe yaad karei'. People are loving it. I write poems in Kashmiri & Urdu. When I uploaded it on YouTube, it got a good response from people. I want everyone in the world to listen to Kashmiri language and Kashmiri Sufi poetry: Saadat Mohi-Ud-Din Bhat