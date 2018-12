अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के तीन मशहूर द्वीपों का नाम बदलेगी सरकार, जानें- क्या होगा इनका नया नाम

केंद्र सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तीन द्वीपों के नाम बदलने जा रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रॉस, नील और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलने का फैसला किया गया है. रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील का बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो जाएगा. मार्च 2017 में भाजपा नेता ने राज्यसभा में मांग की थी कि मशहूर पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप का नाम बदला जाए. एलए गणेशन ने कहा था कि 1857 में भारतीय देशभक्तों से लड़ने वाले एक व्यक्ति के नाम पर इस जगह का नामकरण शर्म की बात है.

हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थीं. यह केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा द्वीप है. यह अंडमान और निकोबार में ही था, जहां साल 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी.

Three islands in Andaman and Nicobar — Ross Island, Neil Island and Havelock Island to be renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Island, Shaheed Dweep & Swaraj Dweep respectively by Centre.