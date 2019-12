आंध्र प्रदेश के CM जगन रेड्डी ने NRC का किया विरोध तो ओवैसी ने की तारीफ, कहा - आपको NPR पर भी....

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसे ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से NPR का भी विरोध करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आपको देश की बेहतरी के लिए NPR का भी विरोध करना चाहिए. मुझे खुशी है कि NRC के खिलाफ सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी आवाज बुलंद की है. इस देश के किसी भी नागरिक को इस कानून का समर्थन नहीं करना चाहिए. जगन मोहन रेड्डी का फैसला बिल्कुल सही है. मैं उम्मीद करता हूं कि वह NPR का भी विरोध करेंगे.

I am grateful that my friend Y.S. Jaganmohan Reddy, the Chief Minister of Andhra Pradesh, has decided to not implement NPR in his state - @asadowaisihttps://t.co/sbWxeQ20em