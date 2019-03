आंध्र प्रदेश : चलती ट्रेन में लगी आग, यात्रियों की ऐसे बचाई गई जान

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के गोल्लाप्रोलु में एक रेलगाड़ी अचानक 'बर्निंग ट्रेन' बन गई. यह देखते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. टाटानगर और यशवंतपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन की पैंट्री कार में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई. यह घटना गोल्लाप्रोलु के समीम हुई. मगर रेल में मौजूद स्टाफ और यात्रियों ने समझदारी दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया. जैसे ही आग की लपटें ट्रेन से उठतीं दिखीं तो तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दिया गया. ट्रेन रुकने के बाद जलती हुई पैंट्री कार को अलग कर दिया गया. जिससे आग की लपटें अन्य बोगियों में नहीं फैल सकीं. इस तरह समझदारी और तत्परता के चलते ट्रेन में बड़ा हादसा होते-होते बचा और जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. यह ट्रेन बेंगलुरु के यशवंतनगर स्टेशन से झारखंड के टाटानगर स्टेशन को जा रही थी.

यह भी पढ़ें- जब झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी धू-धू कर जलने लगी, देखें तस्वीर

Fire broke out in pantry car of train running between Tatanagar and Yeshwantpur at Gollaprollu #EastGodavari#AP in early hours; chain was quickly pulled, pantry car separated from rest of train averting huge accident, saving lives & property #BurningTrain@tweetsreekanth_@ndtvpic.twitter.com/cKcsqW5Ync