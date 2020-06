कोरोना संक्रमित मरीज का शव जेसीबी के जरिए पहुंचाया गया श्मशान घाट, सियासी घमासान हुआ तेज

आंध्र प्रदेश में 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग का शव उसके घर से श्मशान घाट तक एक जेसीबी मशीन के जरिए पहुंचाया गया. इस घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया है जिसके बाद राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है. घटना सामने के बाद दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि नगर निगम का पूर्व कर्मचारी डोर-टू-डोर सर्वे हेल्थ सर्वे के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गया था. जिसकी मौत श्रीकुलुम जिले के पसाला गांव में हो गई थी. जिसका एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में कर्मचारी PPE किट पर नजर आ रहे हैं जबकि जेसीबी के आगे वाले हिस्से पर शव को रखा गया है. बुजुर्ग की मौत के बाद पड़ोसियों ने चिंता जाहिर की थी कि शव की वजह से आस-पास के इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है.

In Udayapuram area of #Palasa#Srikakulam#AP, body of 72-yr-old man who had tested positive for #COVID19 during house-to-house survey & died at home, was shifted to crematorium in #JCB machine; after uproar, municipal commissioner & sanitary inspector suspended @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/DbMPCIKRqL