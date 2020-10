पुलिसकर्मी ने किया नेक काम, कोविड-19 से परेशान होकर सुसाइड कर चुके बुजुर्ग का किया अंतिम संस्कार

कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से आए दिन हज़ारों मौतें हो रहे हैं. कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद बहुत से लोग ठीक भी रहे हैं, लेकिन बुहत से लोग अबतक अपनी जान दे चुके हैं. अबतक कोरोना वायरस की चपेट में लोग आ चुके हैं. वहीं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद उनके शवों को घर ले जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही. ताकि, मृतक के द्वारा कोरोना का संक्रमण उसके परिवार या अन्य लोगों तक न पहुंचे. कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को शव के पास तक नहीं जाने दिया जाता. या फिर सिर्फ दूर से ही देखने की इजाजत दी जा रही है. ऐसे में आंध्र प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर ने एक नेक काम कर दिखाया है. जिसकी वजह से हर तरफ अब उसकी तारीफ की जा रही है.

Avanigadda Sub Inspector Sandeep performed last rites of a 72-yr-old #COVID19 patient, who committed suicide. Police higher officials & villagers appreciated Sandeep for his good samaritan act: Avanigadda Police Station, Krishna District, #AndhraPradesh



