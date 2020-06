दिव्यांग महिला कर्मचारी ने सीनियर को मास्क के लिए टोका तो अधिकारी ने कर दिया हमला, CCTV में कैद हुआ VIDEO

एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें मास्क अनिवार्य के नियम को कठोरता से पालन करने की बात कह रही है वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी ही इन नियमों के नाम पर नाराज होते नजर आ रहे हैं. सरकारी दफ्तर में अपने अधिकारी को मास्क के लिए टोकना एक दिव्यांग महिला को भारी पड़ गया. महिला की बात से अधिकारी इतना नाराज हुआ कि गुस्से में वह महिला पर हमला कर बैठा. घटना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सरकारी दफ्तर की है. अधिकारी द्वारा महिला पर हमला किए जाने का वीडियो वहां लगे CCTV में कैद हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किया जा रहा है.

Terrible. We will not tolerate such behaviour. The man in the video will be suspended and the Police will book case against him under relevant sections, we will ensure justice is done. @sp_nlr@nelloregoap@APPOLICE100@MekapatiGoutham@AKYOnline