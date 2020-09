PM Modi Birthday: एंजेला मर्केल, व्लादिमीर पुतिन सहित इन दिग्गज हस्तियों ने प्रधानमंत्री को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एक पत्र के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस पत्र में पीएम मोदी को 'नरेंद्र' कहते हुए संबोधित किया गया है. मर्केल ने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना की है. इस खत में उन्होंने पिछले साल हुए इंडो-जर्मन अंतर सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्हें अच्छी यादें बताया है.

Chancellor Angela Merkel wrote to PM @narendramodi, conveying greetings to him on his birthday. pic.twitter.com/2EKOIyVJrY