सचिन पायलट कैबिनेट से हटाए गए, कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने ट्विटर पर लिखी 'मन की बात'

आपको बता दें कि सचिन पायलट सहित तीन मंत्रियों को उनके बगावती रुख की वजह से निकाल दिया गया है. हालांकि राज्य में गहलोत सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनके पास सिर्फ 104 विधायकों का समर्थन है. उनमें 2 विधायक बीटीपी के हैं. लेकिन मामला उस समय से बहुत दिलचस्प हो गया है जबसे इन दो विधायकों में से एक ने कहा है कि उनको बंधक बना लिया गया है. अब अगर इन दो विधायकों ने भी समर्थन दिया तो अशोक गहलोत के पास 102 ही विधायक रह जाएंगे. जबकि बहुमत के लिए 101 विधायक की जरूरत है.

Sachin Pilot is not just a collegues but my friend. No one can take away the fact that all these years he has worked with dedication for the party. Sincerely hope the situation can still be salvaged. Sad it has come to this...