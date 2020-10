भारतीय नौसेना के युद्धपोत से दागी गई एंटी शिप मिसाइल, बंगाल की खाड़ी में लगाया सटीक निशाना

#AShM fired by #IndianNavy's Guided Missile Corvette #INSKora hits the target at max range with precise accuracy in #BayofBengal.

Target ship severely damaged & in flames.#IndianNavy#MissionDeployed & #CombatReady.#StrikeFirst#StrikeHard#StrikeSure#हरकामदेशकेनामpic.twitter.com/EJwlAcN781