ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी को कांग्रेस में मिला बड़ा पद, पहले AIADMK से जुड़ीं थीं

दक्षिण भारत की चर्चित ट्रांसजेंडर (Transgender) सामाजिक कार्यकर्ता अप्सरा रेड्डी (Apsara Reddy) मंगलवार को कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गईं. पहले वह अन्नाद्रमुक (AIADMK) से जुड़ी हुईं थीं और राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में थी. वह पत्रकार भी हैं. अप्सरा रेड्डी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुष्मिता देव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुईं.

Congress: Apsara Reddy, one of India's most well-known transgender journalist and activist has been appointed as National General Secretary, All India Mahila Congress (AIMC) by party president Rahul Gandhi pic.twitter.com/wcQY4TNEVw