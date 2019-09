जलियावाला बाग कांड के बारे में जानकर हैरान रह गए ब्रिटेन के आर्कबिशप, बोले- मुझे शर्म आती है और...

ब्रिटेन के कैंटरबरी के आर्कबिशप ने मंगलवार को अमृतसर के जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने त्रासदी पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह वहां किए गए अपराध से बेहद शर्मिंदा हैं. स्मारक पर एक विशाल सभा का आयोजन भी हुआ जहां आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने एक प्रार्थना भी पढ़ी, जिसमें भयानक अत्याचार के लिए भगवान से उन्होंने माफी भी मांगी. आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने कहा, "आपको याद है कि उन्होंने क्या किया है और उनकी स्मृति जीवित रहेगी. मुझे शर्म आती है और यहां किए गए अपराध के लिए खेद है, एक धार्मिक नेता के रूप में मैं इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता हूं."

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जलियांवाला बाग विधेयक का किया विरोध, बीजेपी ने भी दिया जवाब

आर्कबिशप वेल्बी ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा, "मुझे आज अमृतसर में हुए भीषण जलियांवाला बाग नरसंहार के स्थल पर जाकर शोक, विनम्रता और गहरा शर्म का एहसास हुआ है. 1919 में यहां बड़ी संख्या में सिखों के साथ-साथ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी मारे गए.'' कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन पोर्टल वेल्बी ने मंगलवार को जलियांवाला बाग की यात्रा के दौरान यहां हुए नुकसान, क्रोध व यातना के लिए दुख जताया और प्रार्थना की. जलियांवाला बाग ब्रिटिश काल में हुए नरसंहार की याद दिलाता है.

100 years after the #JallianwalaBaghMassacre, as British people we can't avoid this shameful part of our colonial legacy.



Today is a day for reflection, lament and prayer for healing between faith communities around the world. #Amritsar#JallianwalaBaghpic.twitter.com/vbVKIQlvUl