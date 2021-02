इस टैंक में किए गए 71 बदलाव अर्जुन के इस वेरिएंट को वर्ष 2004 में पहली बार सेना में लाए गए 124 अर्जुन Mk-1 वेरिएंट से एकदम अलग बनाते हैं जिन्‍हें भारतीय सेना के दो आर्म्‍ड रेजीमेंट की ओर से तैनात किया गया है. अर्जुन के इस वेरिएंट को डिजाइन करने वाले डायरेक्‍टर ऑफ द कॉम्‍बेट व्‍हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्‍टेब्लिशमेंट (CVRDE) वी. बालामुरुगन के अनुसार, 'इन 71 बदलावों में से 14 बदलाव फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्‍शन से संबंधित हैं. '

Up the obstacle course at the Combat Vehicles Research and Development Establishment in Avadi. We meet key engineers, project managers and scientists involved in the Arjun Mk-1A project on a day the govt approved 'Acceptance of Necessity' for 118 tanks. At 9:30pm on @ndtvpic.twitter.com/1vZLlbnZWV