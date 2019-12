सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत बने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह होगी जिम्मेदारी

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief Of Defence Staff) बने गए हैं. बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे है और इसी दिन से सीडीएस के रूप में वह अपना कार्यकाल शुरू करेंगे. बिपिन रावत के रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Manoj Mukund Naravane) देश के अगले सेनाध्यक्ष होंगे. एक दिन पहले ही सरकार ने CDS पोस्ट के लिए सेना के नियमों में संशोधन कर उम्र की सीमा को बढ़ाकर 65 साल किया था. इसकी अधिसूचना रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सैन्य नियमावली, 1954 में बदलाव किए गए हैं. बता दें कि सीडीएस का पद 'फोर स्टार' जनरल के समकक्ष होगा और सभी सेनाओं के प्रमुखों में सबसे ऊपर होगा. सेना प्रमुख जनरल रावत के पक्ष में ये बात जाती है कि उनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का लगभग सफाया हो गया है. इससे पहले जनरल रावत के पास अशांत इलाकों में काम करने का लंबा अनुभव है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार के भरोसेमंद हैं.

Defence Ministry: General Bipin Rawat's tenure will start with effect from 31st December until further orders and extension in his service. https://t.co/xzD0OaWTlM